México volverá a fabricar las esculturas de Fidel Castro y el Che Guevara

Las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara serán construidas nuevamente por el Gobierno de la Ciudad de México en un nuevo punto de la capital.

La información la dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, precisando que la decisión surge tras la remoción de las figuras de tamaño real realizada el pasado 16 de julio por orden de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en el jardín de la Plaza de San Carlos.

Durante una conferencia de prensa, Brugada Molina adelantó que el conjunto escultórico será reubicado en otro sitio «para no tener ya problemas de este tipo», aunque prefirió reservar los detalles sobre la fecha de presentación, el material, las dimensiones o si mantendrán el diseño original sentadas sobre una banca.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, precisó que la Secretaría de Cultura local está a cargo del proyecto, denominado Encuentro.

​Manifestaciones, pintas y libertad de expresión

​La definición sobre el futuro de los monumentos se da tras las recientes movilizaciones convocadas por organizaciones sociales con motivo del aniversario de la Revolución Cubana, durante las cuales se registraron pintas en la fachada de la alcaldía Cuauhtémoc para exigir la devolución de las piezas retiradas.

​Cuestionada sobre la detención y posterior liberación de personas vinculadas a estas acciones, la mandataria capitalina defendió el criterio de priorizar el diálogo y respetar el derecho a la libre manifestación frente a faltas menores.

Brugada sostuvo que en el caso de las pintas se privilegia el derecho a la libre expresión, a diferencia de situaciones que involucren agresiones a personas o destrucción de comercios, donde corresponde la aplicación directa de la ley.

Mientras que las autoridades capitalinas recordaron que la remoción efectuada el año pasado por la alcaldía fue dictaminada como ilegal, debido a que no contó con la aprobación del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (Comaep).

Radio Bayamo