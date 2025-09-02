Cuba recuerda la Primera Declaración de La Habana

El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés, evocó hoy el aniversario 65 de la Primera Declaración de La Habana.

«Un día como hoy de 1960 cientos de miles de cubanos se reunieron en la Plaza de la Revolución para respaldar la Primera Declaración de La Habana. Fue una respuesta soberana y una proclamación ante el mundo de los principios de la Revolución», escribió en la red social X.

Por su parte el secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, hizo alusión al hecho histórico y afirmó que sus postulados tienen un enorme vigencia en la actualidad.

La Primera Declaración de La Habana, ratificada en la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, reveló el sentir de los revolucionarios en voz de su máximo líder, Fidel Castro Ruz.

Con ella los cubanos confirmaron su disposición de trabajar y luchar por el futuro de los pueblos de América. Recordado entre los acontecimientos trascendentales de nuestra historia el suceso devela una de las mayores demostraciones de apoyo a Fidel y a la naciente Revolución.

