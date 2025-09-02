Nicaragua reiteró compromiso de fortalecer lazos con Vietnam

El Gobierno de Nicaragua reiteró su compromiso de fortalecer los lazos con Vietnam en ocasión del aniversario 80 de la independencia de esa nación indochina que se celebra hoy.

Con mucha alegría nos unimos a ustedes, a los compañeros del Partido Comunista y todo el heroico pueblo de Vietnam en la celebración de este día especial, destacó un mensaje del Ejecutivo nicaragüense.

El texto, firmado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo señaló que en este día recuerdan con inmenso cariño al padre de la patria y símbolo de la lucha por la libertad de los pueblos del mundo Ho Chi Minh, quien condujo al pueblo vietnamita hacia la victoria sobre el colonialismo y el imperialismo.

También recordó el aniversario 46 del establecimiento de relaciones diplomáticas y afirmó que ambos países caminan juntos en sus ideales y principios revolucionarios a favor de la paz, la dignidad y el desarrollo de sus pueblos libres y soberanos.

Esta ocasión es propicia para recordar que el 3 de septiembre de 1979, hace 46 años, apenas unos días después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, nuestros pueblos, gobiernos y partidos establecieron relaciones diplomáticas, cimentadas en la lucha por la libertad, el bienestar, la paz y la defensa de la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestros pueblos, recordó.

El comunicado transmitió un abrazo fraterno y revolucionario, así como “los mejores deseos de salud y prosperidad para el pueblo vietnamita, desde Nicaragua Bendita y Siempre Libre”.

