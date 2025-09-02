Nicaragua reiteró compromiso de fortalecer lazos con Vietnam

Con mucha alegría nos unimos a ustedes, a los compañeros del Partido Comunista y todo el heroico pueblo de Vietnam en la celebración de este día especial, destacó un mensaje del Ejecutivo nicaragüense.
El texto, firmado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo señaló que en este día recuerdan con inmenso cariño al padre de la patria y símbolo de la lucha por la libertad de los pueblos del mundo Ho Chi Minh, quien condujo al pueblo vietnamita hacia la victoria sobre el colonialismo y el imperialismo.
También recordó el aniversario 46 del establecimiento de relaciones diplomáticas y afirmó que ambos países caminan juntos en sus ideales y principios revolucionarios a favor de la paz, la dignidad y el desarrollo de sus pueblos libres y soberanos.
Esta ocasión es propicia para recordar que el 3 de septiembre de 1979, hace 46 años, apenas unos días después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, nuestros pueblos, gobiernos y partidos establecieron relaciones diplomáticas, cimentadas en la lucha por la libertad, el bienestar, la paz y la defensa de la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestros pueblos, recordó.
El comunicado transmitió un abrazo fraterno y revolucionario, así como “los mejores deseos de salud y prosperidad para el pueblo vietnamita, desde Nicaragua Bendita y Siempre Libre”.