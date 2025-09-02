Malasia aboga por fortalecer lazos con Cuba

El embajador de Malasia en Cuba, Muhammad Radzi Jamaludin, abogó hoy por fortalecer la cooperación bilateral y resaltó los lazos de amistad y cooperación mutua.

Durante la celebración por el Día Nacional de Malasia en esta capital, el diplomático recordó que desde 1975 los dos países mantienen nexos cálidos y principios basados en el respeto mutuo, la solidaridad y las aspiraciones compartidas.

Resaltó la colaboración a nivel multilateral, en particular en materia de justicia social y desarrollo, y el llamado a poner fin a las sanciones unilaterales.

El embajador malayo reiteró el firme apoyo de su país a Cuba en Naciones Unidas y otros organismos internacionales frente a las sanciones unilaterales impuestas a la isla, a la vez que exhortó sacar al país caribeño de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

“Este es un momento oportuno para reafirmar nuestro deseo de profundizar aún más la cooperación en el comercio, la salud, la educación, la biotecnología y los intercambios técnicos”, afirmó.

Radzi Jamaludin destacó que este Día Nacional se celebra bajo el lema Madani de Malasia: Querer al Pueblo, principio que busca cultivar una nación que sea progresista y próspera, además de compasiva, inclusiva y resiliente.

“El concepto de Madani de Malasia, (…), sigue siendo la base de nuestra agenda nacional de desarrollo, una agenda profundamente arraigada en la gobernanza ética, la justicia social y el empoderamiento de todos los sectores de la sociedad”, subrayó.

Por otra parte, acotó que el concepto “Querer al Pueblo” invita a cultivar una cultura de cuidado, empatía y responsabilidad compartida.

En su alocución, enfatizó que Malasia, al estar presidiendo la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (Asean) en 2025, se compromete a promover la paz regional, la resiliencia y la integración económica, así como a fortalecer la colaboración del organismo con socios externos, incluyendo América Latina y el Caribe.

A la conmemoración por el aniversario 68 del Día Nacional de Malasia asistieron embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en la isla, así como la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal y el ministro de Justicia Oscar Silvera.

