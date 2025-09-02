Viejos es el título de una de las obras estrenadas recientemente por Teatro Andante.

Teatro Andante estrena la obra VIEJOS, dirigida por Juan Gonzales, Fife y protagonizada por Reynier Riera Contreras. La pieza es un espectáculo unipersonal donde se evidencia la solidez artística de la agrupación que atesora innumerables premios nacionales e internacionales.

La puesta dirigida por Juan González Fife, y protagonizada por Reinier Rieira Contreras, narra la historia de una aldea donde los jóvenes decididos a expulsar a sus mayores, desconocen el valor de la sabiduría que estos atesoran.

En respuesta, una deidad suprema les impone múltiples pruebas de los caminos de sus vidas sin la guía de la experiencia. Ante la tragedia, la oricha de la sapiencia interviene para ayudar, pero llega demasiado tarde.

Viejos es un espectáculo unipersonal donde se evidencia la solidez artística de Reinier Viera, consagrado actor granmense cuya creación se caracteriza por la versatilidad y organicidad de sus interpretaciones.

Teatro Andante surgió en el año 1991 y desde entonces ha recorrido escenarios nacionales e internacionales con presentaciones en países como Colombia, Brazil, Dinamarca, México y Venezuela.

La agrupación prestigia las artes escénicas granmenses, atesora innumerables premios y es miembro activo de importantes organizaciones como la Unión Internacional de Marionetas y la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad.

Jacqueline Pérez