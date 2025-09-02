Triplistas encabezan equipo cubano a Mundial de atletismo

Las triplistas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea encabezan la nómina cubana al venidero Campeonato Mundial de atletismo, dada a conocer hoy.

Ambas lideraron la pasada semana la final de la Liga del Diamante, con registros de 14,91 y 14,72 metros, respectivamente, por lo que constituyen las principales bazas para la justa prevista desde el 13 de septiembre en Tokio.

También aparecen como opciones de preseas en la misma modalidad Lázaro Martínez y Cristian Nápoles, medallistas al máximo nivel.

Las también experimentadas Roxana Gómez (400 metros planos) y Daily Cooper (800) redondean el grupo de los más prominentes, junto a la prometedora velocista Greisy Robles (100 con vallas).

Completan la comitiva Anisleidis Ochoa (cinco mil), Dacsy Brison (salto alto), Dianelis Miclin (bala), Silinda Morales y Melany Mathews (disco).

El resto de los convocados son Jorge Alberto Odelín (salto largo), Andy Echevarría (triple), Juan Carley Vázquez (bala), Ronald Mencía (martillo) y Mario Alberto Díaz (disco).

