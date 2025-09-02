Realizó la Universidad de Granma Acto de inicio curso académico 2025-2026.

Un nuevo curso lectivo abrió sus puertas en la Universidad de Granma. La nueva etapa, tendrá el reto de preparar integralmente más de DIEZ MIL educandos distribuidos en TREINTA y OCHO programas académicos de pregrado. El acto central,estuvo presidido por Yudelkis Ortiz Barceló Primerav Secretaria del Partido en Granma y estuvieron presentes otros dirigentes del Partido, el Gobiero y las organizaciones políticas y de masas en la aprovincia. provincia.

Con la misión de preparar a profesionales integrales que tributen al desarrollo de la sociedad cubana, la Universidad de Granma inició hoy el curso académico 2025- 2026.

En el Museo Ñico López de la ciudad de Bayamo, se realizó el acto central, con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma y demás dirigentes del Partido, el Gobierno, las organizaciones estudiantiles y de masas y estudiantes de la institución.

En la cita, Darciel Rosabal, en nombre del Consejo Universitario de la FEU, ofreció una calurosa bienvenida a los estudiantes de nuevos ingresos. De igual forma lo hizo Narcy Bueno Figueras, Rectora de la Casa de Altos Estudios granmense, quien además, los exhortó a aprovechar cada clase y les deseó un año lleno de éxitos académicos.

La institución de esta suroriental provincia acogerá este año más de 10 Mil educandos, distribuidos en 38 programas académicos de pregrado, un desafío que convoca a las nuevas generaciones a elevar su preparación.

El acto fue espacio oportuno para entregar el carnet de militantes del Partido a cuatro trabajadores de la universidad que destacan en diversos frentes.

La universidad granmense dedicará este nuevo curso al centenario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, al aniversario 103 de la Federación Estudiantil Universitaria y al 50 de su fundación.

