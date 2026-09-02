Un cultivador de sueños en el camposanto

El sol del medio día parece más imponente en el cementerio de Cauto Cristo, justo cuando sus trabajadores esperan un fallecido para brindarle las actividades de sepultura.

Aquí encuentro a Raúl Rodríguez Mojena, un experimentado jefe de brigada, que a sus 68 años sigue cultivando entre tumbas sus sueños profesionales.

¿ Desde cuándo esa faena de levantarse temprano y tomar los primeros rayos de sol entre las tumbas de Cauto Cristo?

” Empecé en el año ( mil novecientos) 79 hasta ahora. Le he cogido tanto amor al trabajo este y me siento tan bien que no quisiera irme. Me retiré, me reincorporé y bueno, el día que me toque me quedaré para siempre. Espero aunque sea con un bastón continuar laborando aquí.

Me enamoré de mi trabajo, de la limpieza, porque no son solo las sepulturas y las exhumaciones. Se trata de mantener una labor sistemática para que el área luzca bonita, agradable. Ahora mismo cuando termine este enterramiento tenemos que seguir limpiando el área del panteón de los combatientes, que mañana hay visita”, declaró con una prontitud de quien no deja nada para luego.

¿Cómo sortean tantas limitaciones con los recursos?

Tenemos que hacer las tareas como podamos. Pero hacerlas y que los familiares sientan que estamos trabajando con amor, respeto y simpatía. Es cierto que no siempre hay el cemento y la arena que quisiéramos, pero resolvemos con lo que hay. También a veces las instituciones o las familias nos aportan algo de recurso y extendemos las prestaciones.

¿ Cómo remuneran esta labor tan importante para que los trabajadores se sientan estimulados a velar por los servicios y la belleza del ” hogar eterno” de los cautocristenses?

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Han buscado alternativas, pero no tenemos horarios para trabajar. Si un fallecido llega para las ocho de la noche, los atendemos y si en la mañana temprano, no hay reparos. Ahí estamos para que haya un servicio en cualquier horario.

Sé que tiene la disposición, pero está función requiere de quienes tienen también salud. ¿ Se siente activo todavía?

Sí, es una labor fuerte, bajo el sol generalmente, pero me siento fuerte todavía para seguir aportando desde este lugar que amo y al que he dedicado mi vida, expresó Rodríguez Mojena.

Quien labora en un camposanto como este, debe tener destreza para saber dónde cavar una nueva tumba, cuándo localizar un familiar para realizar la exhumación, estar óptimo para tomar entre sus manos un azadón para tirar contra las malezas que le roban la buena imagen a un sitio tan visitado.

Pero a “Mellizo”, como le conocen popularmente en Cauto Cristo, no le importa. Él lo hace y se siente realizado cuando logra sus objetivos.

Es noble y admirable la pasión profesional con que Raúl asume sus funciones. Por eso, durante años también ha sido reconocido en el sector de Comunales.

Radio Bayamo