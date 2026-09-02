Reparto de culpas en tenso Día de Ceuta en España

La posibilidad de la incidencia de Marruecos en la avalancha de migrantes ilegales del 30 de julio o la eventual complicidad de Rusia, acentúan hoy un peligroso reparto de culpas en el Día de Ceuta.

Aunque desde el Palacio de la Moncloa se pidió cautela ante un informe policial que apuntó a agentes marroquíes como guías de entrada de migrantes a Ceuta, el ministro de Cultura Ernest Urtasun consideró evidente que Rabat ha tenido «algún tipo de responsabilidad», por acción u omisión.

En declaraciones a TVE, Urtasun, portavoz del grupo Sumar, respondió así a la pregunta en torno al reporte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, remitido a una magistrada.

El texto en cuestión señala que la “invasión” de Ceuta «fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio».

Parece de sentido común decir que el país vecino tuvo algún tipo de responsabilidad, recalcó el titular.

De otra parte, aunque Rusia exigió a España presentar pruebas de su presunta vinculación al flujo intenso de personas irregulares a Ceuta en julio, el canciller José Manuel Albares reiteró la hipótesis del papel de redes rusas en la gestación del hecho.

Desde Irlanda, donde participa en una reunión informal de ministros del Exterior de la Unión Europea, Albares insistió en esa idea.

Más allá, este miércoles se anticipa como jornada de tensiones políticas, con manifestaciones a partir de las 20:00 hora local en toda España, incentivadas por el conservador Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox, pero también con apoyos diversos.

Los ceutíes, en particular, han repetido su hartazgo ante la crisis migratoria que tiene a la ciudad autónoma bajo inestabilidad e inseguridad desde hace más de un mes.

RECOMENDAMOS LEER | EE.UU. prepara el más grande golpe de la historia contra los solicitantes de asilo

Si bien el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas. (PP) pidió actos y marchas pacíficas, sin color político, parece poco probable que esto ocurra.

Muchos integrantes del Partido Socialista (PSOE), mayoría en el Ejecutivo nacional, se desmarcaron de la petición de su grupo político y estarán en las manifestaciones.

El choque de criterios se hizo público en Madrid entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento. En todo caso, alrededor de la céntrica Plaza de Cibeles se darán los mítines.

Igualmente, si bien con matices en su óptica, Izquierda Unida (IU), con su portavoz parlamentario Enrique Santiago al frente, se manifestará por Ceuta con el lema Paremos los pies al racismo.

Ayer, el Gobierno de España aprobó el plan de choque para Ceuta, que busca movilizar 309 millones de euros en 2026 con medidas de apoyo a la economía.

Aun así, la situación parece lejos de solucionarse, con más de dos mil menores no acompañados en Ceuta y una cifra aproximada de más de cinco mil migrantes ilegales deambulando por la urbe autónoma española.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959