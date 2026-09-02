Elizabeth González, una gimnasta que no deja de soñar

Cuando su bisabuela Zenia la llevó del brazo por primera vez al área de entrenamiento, Elizabeth González Collazo ni siquiera soñaba convertirse, poco tiempo después, en una de las mejores gimnastas rítmicas de Cuba.

Tenía seis años y a edad todavía las metas se desdibujan en el horizonte, pero lo cierto es que aquella niña bayamesa, nacida el 29 de septiembre del 2008, entrenó muy duro hasta llegar al equipo nacional de ese deporte.

Claro que en los primeros tiempos sintió miedo de caerse o de fallar. No obstante, fue superando cada meta y perfeccionando la técnica, nervios por medio, guiada por los consejos de sus profesoras Ana Queldis Montero Aguilar, Zenia Begue Castillo y Solang Castañeda Marcel, mujeres muy dedicadas a sus alumnas y a quienes les debemos un enorme reconocimiento.

Elizabeth, que desde temprano brilló en los Juegos Escolares, ganó medallas al paso del tiempo y hasta logró participar en una competencia del Grand Prix, en Rusia.

El año pasado formó parte del equipo cubano que en Asunción, Paraguay, consiguió la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Por cierto, en ese elenco también figuró su coterránea Adrianet Dalmau Lorente, otra atleta de probada calidad.

En la capital dominicana Elizabeth y Adrianet, con el equipo cubano, conquistaron dos metales de bronce: en cinco pelotas y la prueba de tres aros y dos mazas.

“Esas medallas fueron un premio a nuestro sacrificio. Entrenamos mucho, pero competimos poco y por eso no es fácil lograrlas”, me dijo Elizabeth al retornar de República Dominicana después de abrazar, emocionadísima, a su mamá, Zenia Yamilka Collazo.

Esta muchacha de sonrisa fácil, poco amiga de los micrófonos y muy casera, ve a su amiga Isabella Rojas, también bayamesa, como un referente en el deporte.

“Ella es una inspiración”, dice sobre Rojas, quien es la mejor gimnasta cubana de la actualidad.

González Collazo aspira a estudiar Licenciatura en Turismo, pero sin renunciar a la gimnasia rítmica. Quiere ganar otras preseas y, apoyada por sus familiares, que tanto la apoyan, seguir tocando el Sol.

Radio Bayamo