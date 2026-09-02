Dan Driscoll renunció como secretario del Ejército de EEUU

La salida de Driscoll, de cuya dimisión se especulaba por presuntas tensiones con el secretario de Defensa Pete Hegseth, fue confirmada por la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.
A principios de abril, Hegseth destituyó al general Randy George, quien en ese momento era el jefe del Estado Mayor del Ejército y amigo cercano de Driscoll.
Hegseth le pidió a George entonces que dejara el cargo y se jubilara anticipadamente.
En un correo electrónico de despedida que George envió a Driscoll y a otros miembros del personal, escribió que los militares estadounidenses merecían «líderes valientes y con carácter».
Reportes de medios de prensa señalan que, en un año y medio, el secretario de Defensa ha destituido a más de una veintena de oficiales de alto rango.