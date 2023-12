Nombramiento de mujer a presidencia de El Salvador hace historia

La primera mujer salvadoreña que ocupará la silla presidencial hasta el 30 de junio de 2024, es la secretaria privada de Nayib Bukele y ocupó durante su carrera importantes responsabilidades ligadas al mandatario y a empresas de la familia del gobernante.

Si importante fue esta decisión avalada por la Asamblea Legislativa, también lo fue la aprobación de la licencia al mandatario y a su vicepresidente para que hagan campaña electoral en su empeño por permanecer otros cinco años en el gobierno, algo que las encuestas de opinión dan por sentado.

La designada es del entorno del presidente hace años, desde su época de alcalde, es secretaria privada, gerente financiera de la Presidencia, presidenta de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y fue tesorera de la alcaldía de San Salvador, y directora financiera de la empresa Obermet, vinculada al mandatario, entre otras.

Aunque marcó un punto a favor de las féminas en el país, la designada no fue el centro del problema. El tema central fue Bukele y las críticas opositoras a su candidatura.

La diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, advirtió que no hay precedente porque la reelección es ilegal y cualquier acción que de esta devenga será una ilegalidad, una tónica que siguieron las intervenciones de los parlamentarios de la oposición John Wright (Nuestro Tiempo) y Claudia Ortiz, del partido Vamos.

En esencia fue un debate técnico con matices políticos, defendiendo algunos lo que creen que es constitucional y otros planteando que se respete la Constitución.

En la semana también el académico Óscar Picardo, Director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI-UFG), afirmó que al enfrentar al presidente Bukele en las elecciones de febrero de 2024, los demás candidatos van a un suicidio político y valoró como “escaso o ningún margen de éxito a los aspirantes” de la oposición.

En otra dirección los salvadoreños celebraron esta semana el Día Internacional de Palestina en una concentración en la plaza homónima donde habló Miguel Hoffman, un judío neoyorquino quien dijo que en el mundo hay una ruptura de la comunidad judía y muchos piden el cese del genocidio contra los hermanos palestinos.

Mención aparte para Wallid Zalled, Director de Educación Política y Formación Ideológica de la Confederación Palestina de de América Latina, quien con palabras vibrantes dijo que si pueden coexistir palestinos e israelíes pero, primero, hay que hacer justicia antes de hablar de paz.

Yo no vendo lástima palestina, yo no me puedo convertir en los sionistas israelíes que hablan reiteradamente de la lástima judía, nosotros los palestinos tenemos dignidad y con esa dignidad enarbolamos nuestras banderas.

También fueron noticias el anuncio de Bukele de construir un Centro de Confinamiento de la Corrupción y el pedido de organizaciones a la Fiscalía General de la República para investigar sobre la liberación del pandillero Elmer Canales Rivera, alias «Crook».