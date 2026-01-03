Cuba sigue en la cima del mundo en el Béisbol5

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) anunció hoy que Cuba conserva el trono del Ranking Mundial de Béisbol5, ratificando su hegemonía global en un escenario donde el juego sigue expandiendo fronteras.

La noticia confirma lo que el pulso del diamante ya venía anunciando: Cuba continúa gobernando el universo del Béisbol5 con autoridad, talento y una constancia que atraviesa generaciones.

Esta actualización de la WBSC ratifica a la Isla en la cima, ahora con 5.827 puntos, tras una temporada donde el crecimiento del deporte alcanzó cifras históricas, con 68 programas nacionales registrados.

El liderazgo cubano se sostuvo, sobre todo, en la actuación impecable del equipo juvenil durante la Copa Mundial celebrada en Tepic, México, donde defendió con éxito su título y sumó los mil puntos decisivos que blindaron su posición de privilegio.

Fue una demostración de carácter, ritmo y herencia competitiva, sostenida además por los resultados acumulados durante los últimos cuatro años.

Detrás de Cuba aparece Japón, firme en el segundo lugar con 4.527 puntos, seguido por Francia, campeona europea, con 4.375. Chinese Taipéi, impulsada por su medalla de plata en el Mundial Juvenil, ascendió al cuarto puesto con 4.149 unidades, mientras que Túnez completa el quinteto de honor con 3.606 puntos, reflejo de una constancia silenciosa pero eficaz.

El ranking también evidenció el crecimiento global del Béisbol5. Turquía irrumpió en el top 10 tras su destacada actuación juvenil; Puerto Rico protagonizó el mayor ascenso del año; Arabia Saudita, Tailandia, Grecia y Rumania consolidaron avances significativos que confirman la expansión del deporte más allá de sus bastiones tradicionales.

En lo alto, sin embargo, la bandera cubana continúa ondeando. En cada golpe seco contra la pelota, en cada punto ganado, el Béisbol5 sigue hablando con acento caribeño y acentuando una verdad que hoy vuelve a quedar escrita: Cuba sigue siendo la medida del mundo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959