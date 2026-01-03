Tendrá casita infantil barrio rural de Río Cauto, Granma

Ansiosa espera la cubana Lisbeth Arias Pompa la llegada del 28 de enero próximo, porque ese día será inaugurada una casita infantil en la que estará matriculada su hija pequeña y ella ocupará una plaza de educadora.

Lisbeth tiene 31 años de edad, nunca ha trabajado y reside en Guamo Viejo, barrio rural del municipio de Río Cauto, en la oriental provincia de Granma.

“Estoy contenta, mi hija será bien atendida, recibirá educación de calidad y podré trabajar con placer, porque me gustan los niños”, dice la joven madre.

Como casita infantil es adaptado un local antes perteneciente a una Unidad Básica de Producción Cooperativa.

La institución educativa llevará por nombre el de la conocida poesía Los zapaticos de rosa, de José Martí, y tendrá capacidad para 60 infantes hijos de madres trabajadoras de Educación, organismo al cual pertenece.

Guamo Viejo es un asentamiento en transformación, habitado por tres mil 433 personas y dedicado a la agricultura y la ganadería, fundamentalmente.

En el poblado funcionan una bodega de Comercio Interior, escuela primaria, una secundaria básica, extensiones de las facultades de Educación de Adultos, de Idiomas.

Según establece la Resolución 58/2021 del Ministerio de Educación, la casita infantil es una variante de atención educativa, en la modalidad institucional de la primera infancia.

Presta servicios a entidades que, a partir de condiciones económicas y materiales propias, puedan destinar fondos para su apertura, mantenimiento y garantía de sostenibilidad; mientras el sistema educacional asigna el personal especializado para la atención a los pequeños.

Radio Bayamo