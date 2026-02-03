Continúa respaldo internacional a Cuba ante nuevas medidas de EE.UU.

Diversas asociaciones y organizaciones de Líbano, Albania y Mongolia expresaron este lunes su respaldo al pueblo y al Gobierno de Cuba, al condenar las nuevas medidas de Estados Unidos que endurecen el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la nación antillana, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

La Asociación de Amistad Libanesa-Cubana condenó las nuevas disposiciones de Estados Unidos contra Cuba, al considerar que las restricciones sobre la importación de petróleo constituyeron una escalada destinada a afectar directamente al pueblo cubano, según un mensaje enviado por su presidente Maurice Nohra al embajador cubano Jorge P. León Cruz.

En la comunicación, Nohra recordó que el bloqueo impuesto por Washington se mantuvo durante más de seis décadas y afirmó que las medidas anunciadas por la administración estadounidense endurecieron ese escenario.

La Asociación de Amistad Albania-Cuba manifestó también su respaldo al pueblo y al Gobierno de la República de Cuba, al rechazar cualquier intento de presión política, económica o diplomática. La organización señaló que las acciones contradicen principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento destacó los avances de Cuba en salud, educación y cooperación humanitaria, considerados como ejemplos para la comunidad internacional, y exhortó a las autoridades estadounidenses a abandonar políticas hostiles.

En Ulán Bator, la presidenta de la Federación de Mujeres de Mongolia, B Oyunguerel, expresó apoyo a las mujeres cubanas durante un encuentro con el embajador Emilio Pevida Pupo en la sede diplomática.

Durante la reunión se abordaron temas de cooperación entre la Federación de Mujeres Cubanas y su homóloga mongola, así como iniciativas en igualdad de género, cultura, educación y salud.

Pevida Pupo agradeció el respaldo histórico de Mongolia a la causa de Cuba contra el bloqueo y resaltó la importancia de mantener canales de colaboración en beneficio de ambos pueblos.

La Federación de Mujeres de Mongolia propuso proyectos conjuntos para el intercambio de experiencias y rindió homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio.

Estos pronunciamientos reflejaron la repercusión internacional de las medidas anunciadas por Washington y reafirmaron la solidaridad de organizaciones de diversas regiones con la defensa de la soberanía de Cuba.

La Demajagua