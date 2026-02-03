Agrupación teatral granmense asistirá a celebración por aniversario de Guiñol Camagüey

La agrupación Libre Teatro se estrenará en Camagüey con "Payasadas musicales", un espectáculo que integra a los niños con teatro y música. La agrupación se prestigia participando en el 64 aniversario del Guiñol local, fundado el 15 de febrero de 1962 y especializado en títeres infantiles. Durante el agasajo participarán también a grupos de Ciego de Ávila y Nuevitas.

Foto: Tomada de Internet

La joven agrupación Libre Teatro se estrenará en las tablas Camagüeyanas con motivo a la celebración por el nuevo aniversario de fundado el Guiñol principeño.

Allí la agrupación mostrará el espectáculo “Payasadas musicales”. Obra en la que sus protagonistas buscan integrar a los niños y junto a ellos disfrutar de teatro y música.

El diseño de la pieza permite a sus actores en contextos diversos al tiempo que puede adaptarse a teatros, escuelas, círculos infantiles y espacios comunitarios.

La nueva agrupación se prestigiará con su participación en las actividades por el 64 aniversario de Guiñol Camagüey. El mismo fundado el 15 de febrero de 1962, se especializa mayormente al trabajo con títeres, dirigiendo su atención en el público infantil.

Otros de los grupos que formarán parte del festejo son Polichinela de Ciego de Ávila y Clara Narración de Nuevitas, Camagüey.

En bayamo los amantes del teatro podrán disfrutar la obra el próximo viernes 6 a las 10:00 am y domingo 8 a las 5:00pm en la Sala Teatro José Joaquín Palma.

Texto: Emily peña (Estudiante de Periodismo)

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma