Iberostar Selection Varadero recomendado por HolidayCheck 2026

El hotel Iberostar Selection Varadero, joya del portafolio de Iberostar Cuba, ha sido distinguido entre los hoteles recomendados en 2026 por HolidayCheck, uno de los portales de opinión más influyentes de Europa, con más de 13 millones de reseñas verificadas de viajeros, reafirmando la excelencia del resort y su compromiso con la hospitalidad cubana.

Ese reconocimiento sitúa al hotel en una plataforma privilegiada frente a millones de potenciales visitantes de Alemania, Suiza y Austria, entre otras naciones europeas, destaca una nota de prensa de la compañía llegada a la redacción de la Agencia Cubana de Noticias.

Ubicado en uno de los mejores segmentos de la playa de Varadero, premiada por Tripadvisor como la segunda mejor playa del planeta, el Iberostar Selection Varadero ofrece 386 habitaciones y un servicio que combina altos estándares internacionales con la autenticidad de Cuba.

La experiencia gastronómica constituye uno de sus grandes atractivos, con un buffet de calidad y restaurantes a la carta como el Mediterráneo La Dorada, el Gourmet El Bosque y el Japonés Manzoku, además de bares y puntos de venta.

El entretenimiento se distingue por más de 14 programas que integran la cultura cubana con valores internacionales, garantizando diversión y conexión para todos los públicos.

Con este reconocimiento de HolidayCheck y el galardón de Tripadvisor a la playa de Varadero, el Iberostar Selection Varadero reafirma su posición como referente de calidad y autenticidad en el Caribe.

Iberostar Cuba Hotels & Resorts es una cadena hotelera líder que promueve un modelo de turismo responsable centrado en el cuidado de las personas y del entorno. Cuenta con cerca de 20 hoteles de cuatro y cinco estrellas ubicados en los principales destinos turísticos de Cuba, incluyendo La Habana, Varadero, Cayo Cruz, Cayo Ensenachos, Cayo Guillermo, Holguín y Trinidad.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.