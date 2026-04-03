 Reconoce OPS/OMS trabajo científico de Cuba a favor de la salud

El tema definido este año para la celebración del Día Mundial de la Salud, el próximo 7 de abril, es Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia, en lo cual Cuba tiene mucho que mostrar, afirmó hoy el doctor Mario Cruz Peñate, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la nación caribeña.

En conferencia de prensa realizada en La Habana el especialista puntualizó que el objetivo es fortalecer el concepto de una sola salud, donde se relacionan las personas, los animales, las plantas y el entorno en la búsqueda de un equilibrio que propicie el bienestar de la humanidad.

Cuba tiene mucho que mostrar en ese sentido, pues posee un programa nacional bajo ese concepto y todo un trabajo científico que incluye la innovación de medicamentos con productos prometedores afirmó Cruz Peñate.

La nación caribeña estará representada en la próxima Cumbre que se realizará en la ciudad francesa de Lyon, el próximo 7 de abril, donde tendrá ocasión de mostrar los adelantos científicos que en materia de salud ha obtenido y los proyectos que ejecuta actualmente.

Paralelamente ese día se realizarán diversas actividades en escuelas, centros de trabajo y comunidades de todo el país y el acto central será en la Quinta de los Molinos, en la capital cubana.

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