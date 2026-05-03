Exhiben “Nora” en cines granmenses

El filme cubano Nora dirigido por Roly Peña se exhibe por estos días en cines de la provincia, como parte de su recorrido nacional por el circuito de salas del país.

El día 28 fue presentado en el Cine Céspedes, de esta ciudad de Bayamo y este 29 de abril llegó hasta los cines Capitán Orlando Lara, de Cauto Cristo; Cine Sierra Maestra de Niquero y Cine la Plata de Bartolomé Masó.

Asimismo, está previsto que se proyecte los días seis y 13 de mayo, en el Cine Céspedes.

Con guión de Amílcar Salatti, este thriller histórico basado en un personaje real, posee acción, suspenso, violencia, pero también mucho amor por parte de la protagonista.

Este filme tuvo a Ingrid Lobaina como protagonista en el personaje de Nora, la producción general a cargo de Luis Orlando, la música original de Antonio Leyva y su esposa Magda Galván y la dirección de fotografía, de Alexander Escobar.

La historia se desarrolla en 1998 y para su rodaje se utilizaron varias locaciones, fundamentalmente en la provincia de Matanzas: la Ciénaga de Zapata, la Marina de Varadero y los hoteles Meliá de Playa Azul.

Otros actores que intervienen en la obra son Héctor Noas, Aramís Delgado, Reytel Oro, Carlos Luis González, Luis Ángel Batista, Patricio Wood, Clarita García, Eider Pérez, Alfredo Gades y Luis Ángeles León, Pedro Díaz, Alejandro Piar, Dalia Yacmell, Omar Durán, Dayron Villalón y Roly Peña, en una doble función de director y actor.

Nora relata la historia de una agente secreta cubana quien, bajo una identidad falsa, había logrado penetrar los círculos más internos de organizaciones violentas responsables de planificar y ejecutar actos de terror contra Cuba durante décadas. La trama se desencadena cuando, tras el descubrimiento de la red de infiltrantes “Avispa”, la protagonista debe regresar a la isla antes de que su cobertura sea descubierta y su vida corra peligro.

Su estreno oficial tuvo lugar durante el 46º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana y los bayameses tuvieron la oportunidad de visualizarlo el 28 de diciembre, con la presencia de Roly Peña.

Radio Bayamo