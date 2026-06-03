Embalses granmenses en condiciones favorables ante temporada ciclónica

Al 74 por ciento se encuentran las 11 presas en Granma, fuentes hídricas listas en su capacidad de llenado para recibir los procesos de lluvias, asociadas a la venidera temporada ciclónica, la cual comenzará este primero de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre del actual periodo.

Guillermo Collazo Sosa, especialista provincial de operaciones de aprovechamiento del Instituto de Recursos Hidráulicos en Granma, señaló que, al ciento por ciento de su acopio total, se encuentran las presas, Las Villas y Cautillo, en Jiguaní; Guisa, en el municipio de igual nombre; Paso Malo, en Bartolomé Masó; Bueycito, en Buey Arriba; Pedregales, en Bayamo y la derivadora Vicana, en Media Luna.

Añadió que en este último territorio costero, el embalse Vicana está al 98 por ciento; Corojo en Guisa, al 97; Cilantro en Pilón, al 93 por ciento, mientras que por debajo de este porcentaje, el menor acumulado lo registra Cauto el Paso, en Bayamo, reservorio al 26 por ciento.

Explicó que la capacidad total de los embalses en Granma es de 940.620 millones de metros cúbicos de agua, y actualmente hay acopiado, 696.706 hectómetros cúbicos.

Detalló que hasta el cierre del parte de aprovechamiento hidráulico en la jornada anterior, en las últimas 24 horas, el mayor acumulado en la provincia fue de 2.5 milímetros de lluvia, siendo las mayores precipitaciones en Rio Cauto, y Pilón, con acumulados de 10 y 7 milímetros de lluvia, respectivamente.

La Demajagua