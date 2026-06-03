Voleibolistas cubanas hacia Puerto Rico con la mira en Copa Naciones 2027

La selección femenina cubana viajará este miércoles hacia Puerto Rico para participar del 5 al 7 próximos en el Torneo de Norceca Final Four Femenino de Voleibol, certamen clasificatorio para la Liga de Naciones de 2027.

El reto del equipo de Cuba será una interrogante, ya que lo integran jugadoras establecidas y jóvenes, teniendo en cuenta que no todas no pudieron llegar a tiempo de las ligas foráneas donde militan, destacó Osvaldo Idel Martínez, presidente de la federación cubana (FCV).

Al respecto agregó que entre las afectadas para realizar el proceso de las visas que las afectó para estar presente aparecen Diaris Pérez, Brenda Mía Ferrer, Dayana.Martínez y Whitney James.

Precisó también que la pasadora Gretel Moreno está lesionada en una mano, Claudia Tarín llegó a La Habana con varicelas y la segunda colocadora, Lisbeisis Hernández, disfruta su etapa de maternidad.

Así las cosas, el plantel lo integran las atacadoras auxiliares Evilania Martínez, Aidachi Attilah, Alejandra Gómez, Ivy May Vila y Dezirett Madan, mientras que las opuestas son Yalain De La Peña González y Greisy Finé, y las centrales, la capitana Laura Suárez y Jessica Aguilera.

Cómo acomodadoras sobresalen Sheyla Oliva, quien asistió a la Copa Panamericana 2025 de mayores, y la jugadora sub-23 Daykelín Garraway, en tanto que como líbero lo hará Yanisleidis Sánchez, todas bajo la dirección del director técnico brasileño Luizomar de Moura.

Luizomar de Noura estará acompañado por los asistentes Jefferson Arosti, también de Brasil, y la cubana Norka Latamblet.

Al frente de la delegación viajará Lorenzo Martínez, tesorero de la FCV, la médico cubana Rosamary Ibarola, el fisioterapeuta Thiago Moreira y el preparador físico Joao Filipe de Paula.

Según el programa anunciado por los organizadores, la selección cubana debutará el 5 ante México, el 6 enfrentará a Puerto Rico y el 7 a Costa Rica.

También se aclara que el equipo ganador clasificará a la Liga de Naciones de Voleibol (VNL, por sus siglas en inglés) de 2027, ya que Estados Unidos, Canadá y República Dominicana ya tienen sus plazas seguras.

Importante que cuando retorne la seleccion se le unirá el resto de la preselección nacional para comenzar la preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, evento fundamental del año.

Una vez terminado el compromiso de la cita multideportiva doninicana, las discípulas de Luizomar de Noura continuarán su preparación para el torneo clasificatorio para el campeonato mundial y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con sede en República Dominicana.

Importante resulta que primero se discuten los cuatro boletos para la cita del orbe de 2027 y a continuación los clasificados estarán en una Final Four, y el ganador garantizará su presencia en Los Ángeles 2028.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.