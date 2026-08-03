Béisbol de Cuba ganó y pasó invicto a Súper Ronda de Santo Domingo

El equipo Cuba de béisbol sacó pecho hoy para ganar 9-6 en extrainings a los anfitriones y avanzar invicto con 3-0 a la Súper Ronda de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los de la mayor isla del Caribe atacaron rápido y fabricaron tres en el mismo primer acto, gracias a dos errores, hit impulsor de Leonel Moas, boleto a José Amaury Noroña e inatrapable oportuno de dos carreras de Henry Quintero.

Otra rayita añadieron en la parte alta del cuarto episodio, producida por Yoel Yanqui, pero enseguida los locales ripostaron con cuatro para emparejar las acciones y levantar de alegría a una, hasta ese momento, enmudecida fanaticada en estadio Quisqueya Juan Marichal.

El duelo siguió igualado hasta el octavo rollo en que los cubanos hilvanaron cinco tras doble de Yoelkis Gibert, incogible de Luis Vicente Mateo, boleto intencional a Yanqui y conexión larga contra la cerca de tres marfiladas para Yasiel González.

El relevista Armando Dueñas, quien entró en el séptimo, se anotó el triunfo, en un juego que abrió Geonel Gutiérrez con el capítulo de apertura completo sin dificultad.

Luego, Randy Cueto caminó tres y dos tercios con dos permitidas, para dar paso a Andy Vargas que también aceptó par de carreras.

Yunieski García enfrentó a uno con un hit y Frank Herrera trabajó el sexto, aceptó un inatrapable, dio un pasaporte, sin anotadas.

Por la llave A de Cuba pasaron también locales y puertorriqueños, quienes a segundo turno del domingo remontaron 8-4 a Curazao.

Dentro del grupo B Nicaragua derrotó a primera hora 2-0 a México y aseguró su clasificación a la Súper Ronda. Panamá sacó pasaje firme, sin perder, mientras el tercero fue Colombia.

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