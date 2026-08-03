Restablecen paulatinamente Sistema Electroenergético en Cuba

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó hoy que se realizan acciones para el restablecimiento paulatino del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que sufrió una nueva desconexión en la noche del domingo.

En el Occidente de la nación caribeña dos unidades de la planta de generación de electricidad mediante ciclo combinado Energas Boca de Jaruco, ubicada en la provincia de Mayabeque, fueron las primeras en sincronizar con el servicio nacional, confirmó la entidad en la red social X.

Asimismo, la UNE precisó que el arranque de la Central Eléctrica de generación distribuida con tecnología diésel Junco Sur permitió energizar los hospitales provincial y pediátrico de Cienfuegos, así como la Empresa de Telecomunicaciones de la región.

Por su parte, en La Habana ya cuentan con energía seis subestaciones, con lo cual se energizaron 11 circuitos de distribución, con 28 MW, que benefician a 33 mil 282 clientes para el 3,8 por ciento de la capital.

La UNE acotó además que cinco hospitales habaneros y dos centros de abasto de agua cuentan con energía eléctrica para garantizar los servicios básicos de la población.

Todas estas acciones se realizan tras una nueva salida del SEN a las 22:43 horas del 2 de agosto, la cual estuvo antecedida por una desconexión parcial del Sistema en el Occidente del país como consecuencia del disparo de las líneas de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara, situación que en las primeras horas del domingo quedó restablecida.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró recientemente que las salidas imprevistas del SEN no obedecen a fallos operativos, sino a las condiciones que enfrenta actualmente el conjunto de plantas de generación a nivel nacional.

De acuerdo con el titular, la situación está vinculada fundamentalmente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, incluido el cerco energético mantenido por Washington, que impide la llegada de combustible al país caribeño, y las restricciones para la adquisición de piezas de repuesto.

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