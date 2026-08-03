Comienzan nuevos servicios en transporte público de Alquízar

Nuevas rutas de transporte público comenzaron a operar este lunes en el municipio de Alquízar, Artemisa, bajo la modalidad ADEA, resultado de la alianza entre la Unidad Empresarial de Base (UEB) Transporte Alquízar y un actor económico no estatal, informó el periódico El Artemiseño.

Los recorridos conectarán a la localidad con San Antonio de los Baños, el Lido, Santiago de las Vegas y la ciudad cabecera de Artemisa, con tarifas que oscilan entre 250 y 750 pesos cubanos.

Pedro Luis Yepe, director de la UEB Transporte Alquízar, declaró al medio que estas opciones buscan aliviar las necesidades de traslado de la población hacia territorios vecinos y la capital.

La ruta Alquízar–Lido tendrá salidas a las seis de la mañana y a la una de la tarde, mientras que el servicio hacia Santiago de las Vegas partirá a las seis y media de la mañana, con regreso previsto a la una y media de la tarde.

El trayecto hacia Artemisa iniciará operaciones a las cinco de la mañana, en tanto el tramo Alquízar–San Antonio de los Baños tendrá un costo de 250 pesos, San Antonio–Santiago de las Vegas 450 pesos y San Antonio–Lido 500 pesos.

Para los viajeros que opten por el recorrido directo desde Alquízar hasta el Lido, la tarifa establecida será de 750 pesos.

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