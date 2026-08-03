Arzola sumó quinta victoria del boxeo cubano en Santo Domingo 2026

El supercompleto Fernando Arzola, subcampeón mundial en Taskent 2023 sumó la quinta victoria del boxeo cubano en seis salidas al cuadrilátero del Pabellón de Combates del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Arzola superó el domingo en cuartos de final del torneo al guatemalteco Luis Guerra y avanzó a semifinales en los +92 kilogramos, instancia en la cual enfrentará al colombiano Juan Pablo Patiño, quien superó 5-0 al anfitrión dominicano Daniel Guzmán.

El campeón supercompleto cubano de los anteriores Juegos de San Salvador 2023, uno de los únicos dos oros de la isla en la pasada edición, logró a los 15 segundos de combate un conteo de protección para su rival, y en ese propio primer round marcó otro.

Luego, en el tercero, la jueza brasileña Kalinda Raiol detuvo las acciones por nocaut técnico a un minuto del final ante la clara diferencia entre ambos peleadores.

También el domingo, Yunier Sorsano Ruiz (70 kg) venció por 3-2 al colombiano Alexander Rangel, en su debut en dieciseisavos de final del torneo.

Solamente el cuadrilátero de Santo Domingo 2026 vio caer a la chica Erlis Cobas Blanco (65 kg) por 5-0 en su pleito de cuartos de final de la lid regional ante la guatemalteca María Victoria Chiroy.

En la cartelera inaugural del torneo boxístico celebrada el sábado, Cuba sumó tres triunfos en los puños de Keylor García, vencedor unánime en 80 kg del puertorriqueño Elezier Brito; el subcampeón mundial de Tashkent 2023 Saidel Horta, superior al colombiano Juan Sebastián Palacios por 4-1 en 60 kilos.

A su vez, Dayira Mesa fue la ganadora del primer bronce de Cuba en este deporte de los presentes Juegos, al propinar RSC en el tercer asalto a la nicaragüense Fredly Ramírez, en l70 kg.

Cuba llegó a la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al frente del medallero histórico por países en el deporte del boxeo, con 109 oros, 21 platas y 25 bronces, por delante de Puerto Rico (26-30-52), Venezuela (25-24-54) y México (23-38-51).

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