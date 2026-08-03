Felicitaciones al EJT en su aniversario 53

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, felicitó hoy al Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) en ocasión de su aniversario 53.

En mensaje publicado en la red social Facebook, Morales Ojeda destacó que el EJT constituye un pilar de la juventud y la defensa nacional, y subrayó su papel en la formación integral de miles de jóvenes cubanos desde su creación en 1973 en Camagüey.

El dirigente recordó que la institución surgió bajo la visión del líder actual al frente de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz, a partir de la fusión de la Columna Juvenil del Centenario y las divisiones de infantería permanentes, con el propósito de vincular la defensa de la Patria al desarrollo económico y social.

Morales Ojeda señaló que, a lo largo de más de cinco décadas, el EJT ha cumplido misiones vinculadas a la producción, la protección del medio ambiente, el uso racional de los recursos naturales y la recuperación tras fenómenos naturales, además de apoyar labores de salud e higienización.

Paralelamente, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) transmitió su felicitación mediante un mensaje en Facebook, en el cual resaltó la importancia del EJT en la producción de alimentos para la población.

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