Béisbol Cubano: Las Tunas por mantener invicto

Los campeones Leñadores de Las Tunas intentarán hoy conservar su invicto en la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras doblegar 10-6 a los Vegueros de Pinar del Río en la apertura del torneo.

El “Bosque Encantado” del Julio Antonio Mella volverá a ser escenario del enfrentamiento entre tuneros y pinareños, que esta vez pondrán en el montículo a Alejandro Meneses y Jenier Álvarez, respectivamente.

Ayer, los locales castigaron con 12 imparables y un racimo de siete carreras en el quinto episodio al abridor Leodán Reyes, mientras Henry Quintero y Deismel Hurtado desaparecían la pelota y Roberto Baldoquín sumaba tres cañonazos.

En Camagüey, los Toros vencieron 6-2 a los Indios de Guantánamo gracias a la apertura sólida de José Ramón Rodríguez, que recetó ocho ponches en seis entradas, y al histórico debut de Reinaldo Almanza con dos cuadrangulares. Para el segundo pleito saltarán a la lomita Rodolfo Soris por los anfitriones y Fernando Sánchez por los visitantes.

Los Cachorros de Holguín blanquearon 6-0 a Granma con el binomio Wilson Paredes–Michel Cabrera, y la ofensiva de Lázaro Cedeño, que disparó jonrón en su estreno con esa franela. Hoy, José Enrique Pérez buscará mantener el dominio por los holguineros ante Yunier Castillo, designado por los Alazanes.

Las Avispas de Santiago rugieron en el Guillermón Moncada al noquear 14-4 a los Piratas de La Isla, apoyados en dos bambinazos de Yoelkis Guibert y otros tres cuadrangulares repartidos. Para la jornada, Wilber Reyna será el abridor indómito frente a Sair Sánchez por los isleños.

En el Latinoamericano, Industriales cayó 7-5 frente a Cienfuegos pese al jonrón del capitalino Ariel Hechavarría. Los Elefantes hicieron daño oportuno para arrancar con paso firme y enviarán hoy a Alex Daniel Pérez al montículo, en duelo frente a Raymond Figueredo por los Leones.

Los Cocodrilos de Matanzas se impusieron en el Victoria de Girón sobre Ciego de Ávila y pretenden ampliar la racha apoyados en la experiencia de Noelvys Entenza, mientras que los Tigres confiarán en Liomil González.

En Artemisa no hubo juego por lluvia frente a Mayabeque, y hoy en doble cartelera medirán fuerzas Yunieski García y Yadián Martínez en el estadio 26 de Julio.

Por último, en el José Antonio Huelga se reanudará el choque sellado ayer entre Sancti Spíritus y Villa Clara, con los Leopardos al frente 2-1 tras seis entradas.

