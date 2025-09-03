Más de 18 mil 600 estudiantes murieron en Gaza por ataques israelíes

Las Fuerzas Armadas israelíes mataron a 18 mil 651 estudiantes e hirieron a 29 mil 114 en los territorios ocupados desde el estallido del actual ciclo de violencia, en octubre de 2023, denunció hoy una fuente oficial palestina.

El Ministerio de Educación y Educación Superior precisó en su último informe sobre el tema que 18 mil 508 alumnos perdieron la vida en la Franja de Gaza y otros 28 mil 142 sufrieron lesiones.

Mientras, en Cisjordania la cifra se elevó a 142 y 972, respectivamente, indicó la cartera.

Detalló que en ambos territorios fallecieron por los ataques israelíes al menos 972 profesores y funcionarios del sector, en tanto otros cuatro mil 538 resultaron heridos y 199 fueron detenidos.

Según los datos, en Gaza fueron destruidas o dañadas cientos de escuelas tanto públicas como privadas, incluidas universidades.

Recientemente, la Comisión Internacional Independiente de la ONU para los territorios palestinos ocupados acusó a Israel de destruir el sistema educativo en el enclave costero.

También el subsecretario del Ministerio de Educación en Gaza, Khaled Abu Nada, denunció la política israelí contra el sector.

El ejército destruyó deliberadamente las instituciones educativas allí en un intento por borrar la identidad palestina y quebrar su voluntad, afirmó el funcionario.

Lo que sucede en Gaza es un genocidio sistemático del conocimiento y un crimen contra toda una generación para volverla débil, ignorante y sin futuro, alertó en una entrevista con la televisora Al Jazeera.

