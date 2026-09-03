Destacan relaciones positivas entre Cuba y la Santa Sede

Leyde Rodríguez, embajador de Cuba ante la Santa Sede, resaltó esta semana las relaciones positivas entre ambos Estados, que se mantienen por más de 90 años, durante una visita a Sor Raffaella Petrini, presidenta de la Gobernación de Ciudad Vaticano.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en el encuentro, el diplomático agradeció la cordial bienvenida recibida y manifestó su interés en profundizar los vínculos durante su misión como representante de Cuba ante la Santa Sede.

Rodríguez expresó que su país valora altamente los pronunciamientos y esfuerzos del Papa León XIV en favor de la paz, el diálogo y la solución de conflictos internacionales, que provocan muertes y destrucción en diversas regiones.

Al mismo tiempo, destacó la importancia que el Gobierno de Cuba concede a la paz, la estabilidad y el desarrollo económico, afectados por el recrudecimiento de medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos, que incluyen amenazas de agresión militar contra la Isla.

Petrini informó al embajador sobre los servicios, museos, proyectos y actividades de la Ciudad Vaticano con el Cuerpo Diplomático acreditado, los cuales fueron acogidos con interés, según declaraciones del representante cubano.

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