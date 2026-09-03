Restablecido servicio de SMS y Transfermóvil

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, informó este miércoles que fueron restablecidos el envío y recepción de mensajes SMS, así como las operaciones de Transfermóvil, tras dificultades técnicas que afectaron ambos servicios durante la jornada.

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La entidad precisó desde su perfil institucional en la red social Facebook que el monitoreo de su comportamiento se mantiene activo y solicitó a los usuarios seguir atentos a las informaciones por los canales oficiales de la empresa.  

   Etecsa explicó que la interrupción se debió a problemas técnicos que provocaron la suspensión temporal de Transfermóvil al no disponer de notificaciones, y aseguró que se trabajó para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.  

   El cierre del parte técnico se realizó este miércoles a las 6:50 p.m., confirmando la recuperación de los sistemas afectados.  

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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