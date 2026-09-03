Enfatiza el PMA proyecto de nutrición materno-infantil en Cuba

El proyecto Nutrivida, impulsado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) con respaldo del Gobierno de Canadá y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), favorece el bienestar materno-infantil en Cuba mediante el acceso a alimentos variados y de calidad.

Zoe Díaz Bernal, oficial de Nutrición del organismo, declaró a la ACN que la iniciativa se enfoca en mejorar el estado nutricional y en prevenir y reducir la anemia en poblaciones vulnerables de las provincias de Holguín y Mayabeque.

El proyecto prioriza a niños de hasta 11 años, embarazadas y madres lactantes de los municipios de Mayarí, Moa y Holguín, en la región oriental, así como en Santa Cruz, Bejucal y San José de las Lajas, del occidente cubano, donde fortalece los sistemas alimentarios locales y apoya la entrega de insumos.

La especialista explicó que Nutrivida se sustenta en evidencia científica y prevé un estudio de línea base con el objetivo de evaluar el estado nutricional y psicológico de las personas beneficiarias, razón por la que se capacita a equipos locales en la medición de los niveles de anemia e indicadores como la condición antropométrica, que comprende peso, talla e índice de masa corporal.

Díaz Bernal destacó que la atención a la infancia responde a una etapa decisiva de crecimiento y desarrollo, en la cual una alimentación adecuada resulta esencial con miras a prevenir afectaciones posteriores en la salud y el bienestar.

El programa también atiende a embarazadas y mujeres en período de lactancia, debido a que su estado nutricional incide en la calidad de la gestación, la salud del recién nacido, la mortalidad materna y los riesgos perinatales, acotó la especialista.

Hasta la fecha se conformaron los equipos coordinadores en cada municipio, se establecieron vínculos entre las formas productivas y las redes de protección social, y se sistematizó el monitoreo de la distribución de alimentos y suministros.

Agregó que comenzó el diseño del estudio de línea base y se adquirieron suplementos prenatales y nutricionales, incluidos micronutrientes en polvo orientados a menores de dos años, tras cuyos ciclos de entrega se prevé evaluar la evolución de los indicadores.

El PMA promueve la seguridad alimentaria en Cuba mediante acciones de resiliencia agroecológica, respuesta ante desastres climáticos y fortalecimiento de las redes de protección social.

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