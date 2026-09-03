Venezuela firma acuerdos energéticos con Estados Unidos y petroleras

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este miércoles acuerdos energéticos con una delegación de EE.UU. encabezada por el secretario de Energía, Chris Wright, a pocos días de que se conociera el pacto petrolero con Washington.

“Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela”, afirmó Wright, quien sostuvo que el objetivo del mandatario de EE.UU., Donald Trump, es “traer la paz, la libertad, la prosperidad al pueblo de Venezuela”.

Desde el Palacio de Miraflores, sede ejecutiva ubicada en Caracas, Wright indicó que “el catalizador para cambiar a Venezuela es la energía”, por eso Trump dispuso “ir a la velocidad más rápida posible para transformar a Venezuela”.

Posteriormente, Rodríguez coincidió con el secretario de Energía. “Hoy estamos haciendo historia”, comentó.

Un paso “extraordinario”

Rodríguez valoró como “el más extraordinario” contrato el que suscribieron para que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) pueda “recuperar sistemas de transmisión”.

“Esencial para la vida de una nación, sin electricidad no hay vida. Estamos firmando por la vida de los venezolanos”, subrayó.

La mandataria encargada insistió que es “algo extraordinario” lo pactado específicamente con General Electric para “recuperar la infraestructura eléctrica de la industria petrolera”, de manera que “tengan sus propias capacidades” y así no saturar el sistema eléctrico venezolano.

Asimismo, dijo que estos acuerdos deben traducirse en “más empleo, más salario”, así como mejores servicios públicos. “Ahí está la transformación que necesita Venezuela, superar las dificultades y avanzar en el desarrollo de sus recursos naturales”, agregó.

También algunos empresarios implicados celebraron el convenio ideado para tener “inversión a largo plazo”. Entre ellos el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, quien agradeció a Rodríguez por la oportunidad y resaltó lo pactado con el país con mayores reservas petroleras comprobadas en el mundo.

Lo acordado contempla la expansión de las operaciones de Chevron y, en ese sentido, Wirth anunció una inversión superior a 7 000 millones de dólares a través de sus empresas mixtas en Venezuela.

A través de las empresas mixtas que Chevron mantiene con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se prevé en una primera fase pasar de 250 000 barriles diarios a 420 000. Para una segunda etapa aspiran a alcanzar más de 700 000.

Por su parte, el director ejecutivo de la compañía energética italiana Eni, Claudio Descalzi, aseguró que esta nueva asociación forjada tras “meses de intenso trabajo”, es el “primer paso en este camino” que permitirá erigir un “futuro espléndido para Venezuela”.

El pasado viernes, Trump anunció en sus redes sociales que su Administración alcanzó un acuerdo petrolero con las autoridades de Venezuela que calificó como “el mayor de la historia mundial”. Aseguró que lo suscrito le garantiza a EE.UU. “el control mayoritario” de más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de crudo venezolano –estimadas en unos 300.000 millones de barriles–, así como reponer la reserva estratégica estadounidense. “Es un regalo de Venezuela al pueblo de EE.UU.”, aseveró entonces.

Seguidamente, Rodríguez confirmó en un comunicado la firma del pacto y lo presentó como un resultado derivado “del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos”, que “facilitará un importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria hidrocarburífera.

Además, en un mensaje dirigido a la nación, Rodríguez detalló, entre otros asuntos, que el acuerdo tendrá una duración de 25 años, que le reportará al Estado venezolano ganancias estimadas en 209.335 millones de dólares –tomando como base un precio de 65 dólares por barril– y que Venezuela mantendrá la propiedad y la soberanía de sus recursos naturales.

(Con información de RT en Español)

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