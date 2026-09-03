Gobernante español hace promesas a Ceuta, pero le piden renuncia

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo hoy varias promesas a Ceuta para solucionar su crisis, pero recibió nuevas exigencias de renuncia por parte de la oposición.

En una larga comparecencia en el Congreso de Diputados, Sánchez prometió un incremento de 100 millones de euros en ayudas para Ceuta, la visita del rey Felipe VI «en próximas semanas» y trato preferencial de la Unión Europea (UE).

Su intervención obedece a la crisis migratoria en la ciudad autónoma española, a donde ingresaron más de 70 mil personas de forma irregular entre el 30 y 31 de julio pasado.

Respecto al respaldo excepcional a Ceuta, el jefe del Ejecutivo recordó que el Consejo de Ministros ya aprobó un primer paquete de 309 millones de euros en ayudas e inversiones, y trabaja con las autoridades locales para una ampliación extraordinaria de esa iniciativa y que destinará al menos otros 100 millones más.

De otro lado, adelantó que pedirán a la UE que se les reconozca (a Ceuta y Melilla) el status de región ultraperiférica, «algo que conlleva numerosas ventajas», con el objetivo de integrar más a ambas urbes al bloque comunitario.

En torno a la presencia futura del jefe de Estado (el monarca) en ambas ciudades autonómicas, Sánchez informó que el Gobierno ha pedido a Felipe VI que las visite «en las próximas semanas» para que «transmita el compromiso absoluto del Estado con estas ciudades autónomas».

El gobernante también se refirió a uno de los temas más debatidos por la opinión pública en las últimas semanas, el papel de Marruecos por acción y omisión en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Según Sánchez, sigue sin disponer de pruebas que demuestren que la «avalancha» de migrantes fuese planificada o ejecutada por Marruecos, y sentenció que de haberlas no se dudará en actuar «con contundencia».

Deslizó que se convocó a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto, aunque aludió a su responsabilidad de «gestionar esta crisis con rigor y con prudencia» y tomar decisiones «sobre evidencias» y no «sobre sospechas» o «intereses partidistas».

«Nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes», remarcó.

Sin embargo, el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de «mentir a la cara» ante el Pleno del Congreso y afirmó que «la operación» de entrada masiva de más de 70 mil migrantes en Ceuta «salió de Marruecos», «fue consentida» por ese país.

Añadió que “hay indicios» de que Rabat «la coordinó y el Gobierno lo sabía». En tal sentigo, preguntó al jefe del Ejecutivo por qué «tiene miedo» a Marruecos.

«Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas», advirtió Feijóo a Sánchez.

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