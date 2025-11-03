Marchan preparativos de la XLI Feria Internacional de La Habana

En medio de los desafíos y retos que impuso al país el huracán Melissa en materia de recuperarse cuanto antes, también avanzan los preparativos de la XLI Feria Internacional de La Habana, prevista del 24 al 29 de noviembre en el recinto ferial de Expocuba.

Fidel Rendón Matienzo I Foto: Comité Organizador de la feria

Precisamente meses atrás el Comité Organizador del principal espacio comercial de Cuba y la región había anunciado realizar FIHAV 2025 en la última semana de este mes, para reducir al mínimo los riesgos de cualquier organismo atmosférico, teniendo en cuenta la experiencia del año pasado cuando el huracán Rafael obligó a suspender el evento apenas 48 horas de inaugurado.

Mas la compleja situación que enfrentan las provincias orientales duramente golpeadas por Melissa, obliga a fomentar con mayor intensidad el comercio exterior y la inversión extranjera, como importantes fuentes de divisas y ramas estratégicas en la reanimación de la economía cubana.

En aras de que esta cita de negocios y promoción de inversiones cumpla sus objetivos, el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de conjunto con la Cámara de Comercio de la República de Cuba y el Grupo Empresarial Palco, chequea y puntualiza cada detalle organizativo.

El programa de FIHAV 2025 incluirá el VIII Foro de Inversiones, la presentación de la actualizada Cartera de Oportunidades con capital extranjero, encuentros empresariales, conferencias sectoriales y lanzamientos de productos, así como los Días Nacionales dedicados a un grupo de países.

En aras de aliviar las pérdidas ocasionadas por la interrupción de la cita del 2024, se ofrecerá un 30% de descuento en las tarifas de participación a aquellas empresas que decidan reinscribirse en la edición 41, según el Comité Organizador.

Para conocimiento de los expositores, la Cámara de Comercio informó en su canal en Facebook que desde este lunes se recepcionarán los datos destinados al Catálogo Oficial y las notificaciones de muestras expositoras, mientras del 12 al 22 transcurrirá el montaje de los stands y del 19 al 23 el proceso de acreditación.

La inauguración oficial de la feria tendrá lugar en la Plaza de las Banderas de Expocuba el lunes 24, a las 10 de la mañana.

