Granma mantiene a miles de evacuados tras el paso del huracán Melissa (+ fotos)

Más de ocho mil granmenses permanecen acogidos en centros de resguardo en la provincia de Granma, luego del impacto del huracán Melissa en el oriente cubano, confirmó José Luis Vega Pérez, responsable de la Comisión de Protección a Personas del Consejo de Defensa Provincial.

En información ofrecida a Radio Bayamo, informó que operan 19 instalaciones, incluyendo una nueva sede habilitada en la Casa de Alojamiento Camionero. Entre los espacios con mayor concentración de personas se encuentran el seminternado Félix Varela, la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez y el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroche.

FOTO Marlon García Zayas

Los grupos más vulnerables -niños, embarazadas, puérperas, personas con discapacidad y adultos mayores- fueron trasladados al Instituto Politécnico General Luis Ángel Milanés, dada su cercanía al Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, lo que facilita atención médica inmediata.

FOTO Marlon García Zayas

FOTO Marlon García Zayas

Cada centro cuenta con un puesto médico activo y condiciones básicas para la atención, mientras se destaca la colaboración de organismos estatales, organizaciones sociales y ciudadanos en la entrega de donativos.

Residentes en comunidades rurales aguas arriba del Río Cauto, comenzaron a regresar a sus hogares, indicaron este domingo fuentes de la Comisión provincial de evacuación.

En su perfil de Facebook el periodista Daniel García Zayas, informó que especialistas granmenses anunciaron que ya no existen evidencias de inundaciones severas u otros perjuicios naturales críticos para las zonas de Ingenio Viejo y El Jardín, del municipio de Cauto Cristo.

Señalaron que en la medida que sigan mejorando las condiciones del tiempo, y se reduzcan los riegos de riadas y desborde de corrientes fluviales, se procederá paulatinamente a devolver a las personas a sus sitios de orígenes.

Los riocautenses protegidos en medio de la emergencia en planteles que no tienen condiciones de albergue están siendo reubicados gradualmente en centros que sí.

FOTO Marlon García Zayas

Yordan Roberto León Rodríguez, director provincial de Cultura en Granma, aseguró a CNCtv que se crearon 76 brigadas artísticas en los 13 municipios integradas por más de 400 artistas, que ofrecerán presentaciones en comunidades afectadas.

Solidaridad desde Las Tunas

Más de dos mil habitantes de Río Cauto han sido acogidos en la vecina provincia de Las Tunas, distribuidos en los municipios de Jobabo, Colombia y la cabecera provincial, donde reciben apoyo institucional y comunitario.

Las comunidades afectadas incluyen Guamo, Miradero, Cauto Embarcadero y otras más pequeñas como Los Guayitos. En total, seis centros de evacuación están activos en Las Tunas, tres de ellos en la capital provincial, con 492 personas alojadas. Jobabo acoge a otros evacuados en dos centros, además de instalaciones hospitalarias que atienden a adultos mayores con condiciones crónicas, sumando mil 118 personas. Colombia alberga a 428 evacuados en un centro estatal.

De los dos mil 427 evacuados registrados, dos mil 038 se encuentran en instituciones estatales, mientras que el resto ha sido acogido por familias. Esta cifra varía constantemente debido a traslados espontáneos, incluso hacia otras provincias como Camagüey.

Destaca el respaldo de entidades estatales, organizaciones políticas, mipymes, asociaciones religiosas, trabajadores por cuenta propia y campesinos, quienes han respondido con generosidad ante la emergencia.

De acuerdo a reportes desde la hermana provincia se mantiene el ánimo positivo de los evacuados y la comunicación constante con las autoridades del Consejo de Defensa Provincial.

(Con información de Radio Bayamo)

