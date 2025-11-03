ONU despliega ayuda oportuna en Cuba tras huracán Melissa (+Foto)

La rápida respuesta que el Sistema de Naciones Unidas despliega hoy en Cuba, es fruto de la aplicación del acuerdo de acción anticipatoria frente a huracanes, destacó aquí Francisco Pichón, su coordinador residente.

Fotos: Panchito González (FotosPL)

Los alimentos, medicinas y otros insumos que son entregados ahora a los damnificados del huracán Melissa, ya estaban posicionados en la isla, informó el funcionario del ente mundial en conversación con Prensa Latina.

Pichón recordó que en agosto pasado el Sistema de Naciones Unidas y las autoridades cubanas establecieron el “marco colectivo de acción anticipatoria” frente a huracanes.

El citado marco preestableció cuatro millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (Cerf), que activados cinco días antes del impacto del meteoro, permitió disponer de la ayuda.

Según los datos facilitados por el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en la isla, el fondo para el desarrollo (Pnud), entregó cuatro mil lonas, dos mil colchones y varios generadores eléctricos y motosierras.

El fondo para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hizo llegar 500 kilogramos de semillas, catorce mil tejas metálicas, quince sistemas de riego y otras elaboraciones.

Además, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), facilitó mil 300 kits de higiene y plantas potabilizadoras de agua, mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA) dispuso de 697 toneladas de suministros.

En tal sentido, Norberto Roll, representante del PMA en Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas dañadas, dijo que aportaron a los afectados, chícharos, arroz y aceite con requerimientos nutricionales establecidos, suficientes para cubrir almuerzo y comida durante seis días, según la Agencia Cubana de Noticias.

Esta semana se trabaja en el Plan de Acción del Sistema de las Naciones Unidas en respuesta al huracán Melissa para presentarlo a la comunidad internacional, expresó Pichón.

El plan abarca seis sectores priorizados, agua, saneamiento e higiene, albergues y vivienda, educación, logística, salud y seguridad alimentaria y nutrición.

Luego de la entrega inmediata de estos recursos pre posicionados en la mayor de las Antillas, han llegado otros y las distintas agencias prosiguen las coordinaciones para el acompañamiento a Cuba, tras el paso del devastador huracán Melissa.

