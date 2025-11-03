Ejército israelí comete nuevas violaciones del territorio sirio

Unidades del ejército de ocupación israelí incursionaron hoy en varias aldeas del sur de Siria, en una nueva violación del Acuerdo de Separación de 1974 y del derecho internacional, informaron fuentes locales y medios sirios.

Según reportes de la agencia estatal SANA, los militares sionistas penetraron en las localidades de Al-Ajraf, Al-Mushairifa y Um Batna, en la provincia de Quneitra, en el extremo suroeste del país, donde registraron varias viviendas y sitiaron una casa sin ofrecer explicación alguna sobre los motivos de la operación.

Testigos indicaron que el despliegue militar incluyó vehículos blindados y tanques, que se movilizaron a corta distancia de la línea de separación establecida tras la guerra de 1973, en las proximidades del Golán sirio ocupado.

Horas antes, una fuerza israelí realizó una incursión similar en la localidad de Maariya, en la región de Yarmuk, al oeste de la gobernación de Deraa, también en el sur sirio. Tres vehículos militares habrían ingresado en la aldea antes de retirarse, tras realizar un rastreo en la zona fronteriza.

Las fuentes señalaron que las operaciones causaron tensión entre los residentes, quienes denunciaron los movimientos y maniobras israelíes como una provocación más contra la soberanía siria.

Damasco aseguró en varias ocasiones que tales acciones violan de manera reiterada las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular el acuerdo de 1974 que establece la separación de fuerzas en el Golán y prohíbe cualquier presencia militar no autorizada en la franja desmilitarizada.

Denunció de forma constante ante las Naciones Unidas que Israel continúa sus agresiones contra el territorio sirio, mediante bombardeos, incursiones y apoyo logístico a grupos armados en las zonas fronterizas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959