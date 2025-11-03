Pedro Pereira nombrado director de la selección cubana de fútbol

Pedro Pablo Pereira fue anunciado hoy como nuevo director técnico de la selección absoluta de fútbol de Cuba, durante conferencia de prensa en el Hotel Neptuno, según informó la Asociación de Fútbol de Cuba.

Pereira, quien obtuvo recientemente la licencia UEFA A en la prestigiosa escuela de entrenadores de la Asociación Italiana de Fútbol, se desempeñó como asistente técnico de la selección absoluta y del equipo sub-20, que logró una histórica clasificación al Mundial de Chile 2025.

Su experiencia en formaciones juveniles y manejo de torneos internacionales será clave para fortalecer el proyecto de la Absoluta.

Oliet Rodríguez Méndez, presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba, anunció que Pereira asumirá el cargo con el objetivo de preparar al equipo de cara a las Concacaf Friendly Series del 12 y 15 de noviembre ante Santa Lucía y Martinica, en República Dominicana, y de consolidar la proyección de la selección nacional en torneos regionales y mundiales.

Entre los planes inmediatos figuran un recorrido nacional, la convocatoria de la selección femenina absoluta desde el 2 de diciembre para la Eliminatoria Mundialista y Olímpica, y la celebración de la Jornada por el Aniversario del Fútbol Cubano del 7 al 11 de diciembre.

Además, la FIFA visitará Cuba en noviembre para apoyar la sustitución de la cancha sintética del estadio La Polar, certificándola para partidos internacionales oficiales.

La Asociación de Fútbol de Cuba destacó la importancia de este nombramiento para consolidar el trabajo de cantera, reforzar el desempeño internacional de la Absoluta y continuar el legado de la selección sub-20, recientemente reconocida por su actuación histórica en el Campeonato Mundial, que incluye una invitación al Torneo UNCAF como parte de su desarrollo internacional.

