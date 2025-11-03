Trump con el peor índice de aprobación del mandato, según encuesta

A un año de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el índice de aprobación del presidente Donald Trump se sitúa hoy solo en 37 por ciento, el peor de su segundo periodo en la Casa Blanca.

Ello se traduce, desde otro ángulo, en que el indicador de rechazo ronda el 63 por ciento y resulta numéricamente el más alto de ambos mandatos, un punto por encima del máximo anterior del 62 por ciento cuando dejó el cargo en enero de 2021.

El tanteo de CNN aplicado por SSRS, dijo que el Partido Demócrata cuenta con una considerable ventaja en cuanto a entusiasmo a un año de las elecciones legislativas, mientras la imagen de Trump se hunde cada vez más en terreno negativo.

La pesquisa arrojó igualmente que la aprobación del presidente ha disminuido en todos los grupos partidistas y demográficos desde el verano.

Después de la debacle de los comicios generales de noviembre de 2024, donde los republicanos se quedaron con las dos cámaras del Congreso y la Casa Blanca, ahora los estudios de opinión arrojan que el 47 por ciento de los electores registrados afirma que votaría por el candidato demócrata de su distrito si las elecciones se celebraran hoy.

Además, el estudio observó que un mayor porcentaje de encuestados descartó respaldar a un republicano (42 por ciento) que a un demócrata (35 por ciento) incluso el 41 por ciento de los entrevistados dejó claro que con su voto expresaría su oposición a Trump, casi el doble de los que opinan lo contrario.

La investigación determinó que los independientes se inclinan por los demócratas en la intención de voto general (44 por ciento) frente al 31 por ciento de los republicanos.

En sentido general, los estadounidenses muestran síntomas de amplia insatisfacción con la situación del país, para el 68 por ciento las cosas van mal y con la economía, el 72 por ciento cree lo mismo.

También aproximadamente seis de cada 10 ciudadanos sostienen que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas en Estados Unidos; ocho de cada 10 consideran el cierre del Gobierno federal una crisis o un problema grave, y el 61 por ciento desaprueba la gestión del mandatario al respecto.

Casi la misma cantidad reprueba la forma en que los líderes de cada partido en el Congreso lo están gestionando (58 por ciento desaprueba a cada uno). En conjunto -subrayó el análisis-, casi nueve de cada 10 estadounidenses rechazan al menos a uno de estos tres actores en el cierre.

De igual forma la mayoría tiene criterios negativos respecto al desempeño de Trump en varios otros temas clave: el 56 por ciento siente que sus decisiones de política exterior han perjudicado la posición del país en la escena mundial y el 57 por ciento cree que ha ido demasiado lejos al deportar inmigrantes que viven de manera irregular en Estados Unidos.

