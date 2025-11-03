Solidaridad en marcha: caravana con recursos llega a Río Cauto tras inundaciones

Una caravana con recursos y donativos llegó al municipio de Río Cauto, en la #ProvinciaGranma , para apoyar a la población afectada por las inundaciones ocasionadas por la crecida del río Cauto, tras el paso del huracán Melissa.

Los recursos están dirigidos a los centros de evacuación, donde se encuentran salvaguardados más de 8,000 habitantes, según informó el Consejo de Defensa Municipal. Edelbio Hidalgo Báez, monitor en Granma del Programa Mundial de Alimentos (PMA), detalló que se entregaron productos principales como:

· 2,479 kg de arroz

· 1,406 kg de chícharos

· 812 litros de aceite

Por su parte, Raúl Báez de La Torre, director provincial de Comercio, informó que también se destinaron otros productos para los centros de evacuación y elaboración, tales como café, pastas, agua, sirope, frijol nacional, plátano, yuca, calabaza, carbón vegetal, queso, picadillo, galletas y refresco en bolsita. Además, se distribuirán de manera equitativa artículos de aseo personal como jabón de baño, jabón de lavar y detergente.

En complemento, se inició la entrega de productos normados para la canasta familiar, que incluye arroz por consumidor y leche en polvo para niños de 0 a 2 años y de 2 a 6 años.

Fuentes: Consejo de Defensa Municipal de Río Cauto, Edelbio Hidalgo Báez (PMA) y Raúl Báez de La Torre (Director Provincial de Comercio).

Desde la tarde de ayer se restableció la restablecen comunicación terrestre hacia Rio Cauto tras inundaciones

La gobernadora de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, confirmó la reapertura del paso vehicular para medios de alto porte hacia la cabecera del municipio Río Cauto, luego de que intensas inundaciones dejaran incomunicada a la localidad. La interrupción fue consecuencia del impacto de la tormenta Melissa, cuyas lluvias provocaron el desbordamiento del mayor rio de Cuba.

La autoridad provincial detalló que las precipitaciones generaron altos acumulados en los embalses, lo que obligó a realizar vertimientos controlados que alcanzaron los 4000 m³ por segundo, sumado a los alivios de otras presas hacia sus afluentes. Este fenómeno causó el desbordamiento que afectó a la zona.

Con la vía habilitada, se moviliza de inmediato un cargamento con alimentos, agua, medicamentos, carbón, combustible, productos de higiene y colchones. Los recursos están destinados al reforzamiento de centros de protección y otras prioridades para las personas asistidas.

La ayuda se coordina bajo las consignas #ConLaFuerzaDeLaUnidad y #TodasLasManosTodas. Las autoridades continúan evaluando los daños y las necesidades de la población.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma