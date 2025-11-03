Regresa a México el buque Cuauhtémoc, accidentado en mayo en el puente de Brooklyn

El buque escuela Cuauhtémoc, que tuvo un accidente en Nueva York a inicios de 2025, regresó a tierras mexicanas tras concluir su travesía anual de instrucción.

A través de redes sociales, la Secretaría de Marina (Semar) detalló que el navío arribó a Cozumel (sureste mexicano) tras concluir el adiestramiento de 166 cadetes, un oficial y un capitán, quienes ahora se integrarán de lleno a labores de la dependencia.

Este buque escuela inició sus actividades de formación en 1982 y, en diferentes viajes, ha recorrido todo el mundo para formar a los cadetes “en la más sólida de las tradiciones marineras, aquella que apuesta a las velas y los cabos”, explica la Semar en su página de internet.

En mayo de este año, el Cuauhtémoc acaparó la atención internacional luego de sufrir un accidente en el puente de Brooklyn, en el que murieron dos cadetes.

Según las autoridades mexicanas, la embarcación permanecerá en la isla, perteneciente a Quintana Roo, hasta el 7 de noviembre, para que la población pueda hacer recorridos y conocerla.

(Tomado de Sputnik Mundo)

