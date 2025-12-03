Yinnolis Franchesca y la alegría para el canotaje al cerrar 2025

La canoísta Yinnolis Franchesca López aportó alegría al canotaje y el deporte cubanos con su nominación al Premio al Logro Deportivo, que otorga Panam Sports Awards Junior 2025 en siete categorías a atletas con actuaciones sobresalientes en el año.

Informaciones apuntan que la organización deportiva abrió oficialmente la votación y que Cuba cuenta entre las seleccionadas con Yinnolis Franchesca, quien destacó con cuatro medallas, tres de estás de oro, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Los tres títulos fueron en la canoa monoplaza (C-1) a 200 metros, la biplaza (C-2) a 500 metros, en compañía de Diorgina Castillos, y el C-2 mixto a 500 metros, con Javier Requiero, botín particular al que sumó la presea de bronce en el C-1 a 500 metros.

Con ese desempeño la deportista de Villa Clara resaltó entre los multimedallistas de la delegación cubana que participó en la cita deportiva paraguaya.

En 2024 Yinnolis Franchesca también sobresalió en los Juegos Olímpicos de París, al incluirse en la final A del C-2 a 500 metros junto a Yarisleidis Cirilo, quien logró la medalla de bronce en el C-1 a 200 metros.

El grupo de WhatsApp Cuba camino a Los Ángeles 2028 resalta que la joven villaclareña aparece entre las grandes promesas del canotaje continental con la vista puesta en el ciclo 2026–2028, y justifican plenamente su inclusión entre las jóvenes figuras reconocidas por Panam Sports.

También destaca que la votación estará abierta del 2 al 21 de diciembre en el sitio oficial

𝐰𝐰𝐰.𝐩𝐚𝐧𝐚𝐦𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬.𝐨𝐫𝐠, y que los ganadores serán anunciados el día 22 en las plataformas digitales de la organización.

