Formalizó el Minag contratos para proyectos de café y arroz

Ydael Pérez Brito, titular del Ministerio de la Agricultura de Cuba (Minag), asistió a la firma de contratos para la ejecución de proyectos que benefician las producciones de café y arroz, en la última jornada de la XLI Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), el viernes pasado.

La página web del organismo destacó hoy que el ministro dialogó con representantes cubanos y extranjeros sobre los beneficios de los pactos y la responsabilidad con que se ejecutarán en Cuba, donde ya existen cultivos y cosechas de café, en las montañas de Artemisa, y de arroz en Sancti Spíritus.

Con respecto al café, el acuerdo se concertó entre la empresa cubana Procesadora de Café Luis Bocourt, radicada en Bahía Honda, Artemisa, y la firma italiana Café Sun, representada por Severini Renato, con el objetivo de fomentar la producción y comercialización del café oro de la variedad arábigo.

Renato refirió que el proyecto abarca unas 20 hectáreas (ha) en la zona montañosa de la occidental provincia de Artemisa, con la intención de posicionar el café cubano en el mercado internacional.

La parte cubana aporta suelos, clima, simientes y experiencia en el cultivo, mientras la italiana suministra insumos, tecnologías, maquinarias y financiamiento.

En cuanto al arroz, se oficializó un contrato de cooperación entre el Consorcio Ruso del Arroz y la empresa Agroind S. A., perteneciente al Grupo Empresarial Agrícola, con el propósito de incrementar la producción nacional del cereal.

Pavel Reyes Liubushkin, presidente del consorcio ruso, y Elizabeth Pagés Navarrete, representante de la entidad cubana, rubricaron el documento en FIHAV 2025, que del 24 al 29 de noviembre reunió a más de 700 compañías de 52 países.

El proyecto prevé alcanzar rendimientos superiores a seis toneladas por hectárea, con la siembra inicial de 600 ha en áreas de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, en el municipio La Sierpe, Sancti Spíritus.

La intención es extender la producción hasta 10 mil ha, integrando diferentes formas productivas para garantizar altos niveles de eficiencia, según declaró Nayibeth Bermúdez, líder del proyecto por la parte rusa.

