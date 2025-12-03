Restaurante Sublime, mejor de Guatemala en listado de América Latina

El restaurante Sublime enaltece hoy la cocina local al ser reconocido como el mejor de Guatemala, en el puesto 19, por el prestigioso jurado de los 50 primeros de América Latina en 2025.

Luego, en la posición 37, figuró Diacá y Mercado 24 en el 42, mientras Ana, ubicado días atrás en el 94, obtuvo el premio American Express One To Watch, que honra a los emergentes o con potencial para ascender próximamente.

En la ceremonia efectuada anoche en el hotel casa museo Santo Domingo del Cerro, en la colonial Antigua Guatemala, los organizadores agradecieron a esa ciudad por la recepción, por la hospitalidad, así como mostrar su gastronomía y cultura.

Esta es la pimera vez que el encuentro para revelar el ranking de los mejores 50 restaurantes de América Latina llega a Guatemala y a Centroamérica, recordaron.

El director general del Instituto chapín de Tursimo, Harris Whitbeck, expresó que la región (desde el Río Bravo hasta la Patagonia) tiene un sabor propio.

Uno –añadió el funcionario- que nace en la tierra, viaja en la memoria, vive en las manos de quienes cocinaron antes, que celebra nuestras raíces, honra lo que fuimos y que sueña con lo que podemos ser, uno que nos une más de lo que nos separa.

Estos días evidenciaron algo fundamental, que los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica no es solo una premiación, una lista, es un movimiento, una comunidad viva, describió.

Vimos como aquí, en Antigua Guatemala, ese grupo tomó vida, con chefs colaborando, aprendiendo, inspirándose mutuamente, y lo más valioso, no solo están creando entre ellos, impactan en donde viven, educan y generan oportunidades, expuso Whitbeck.

Impulsan emprendimientos y preservan técnicas ancestrales, elevan el valor de lo local, y eso exactamente es lo que mueve al turismo, es lo que da la identidad a un país, añadió.

La cita reunió a figuras influyentes de la cocina contemporánea latinoamericana, e incluso mundial, y entregó varios galardones especiales a la Mejor Chef Femenina, Mejor Sommelier y Mejor Chef de Pastelería, entre otros.

El primer lugar del listado fue para el restaurante El Chato de Bogotá, Colombia, por delante de Kjolle de Lima, Perú, y de Don Julio de Buenos Aires, Argentina.

Completaron el top cinco, también de Lima, Mérito, y Celele, de Cartagena, igualmente de la nación cafetera.

En el sexto peldaño destacó Boragó, de Santiago de Chile, séptimo Quintonil, de Ciudad de México, octavo Tuju de Sao Paulo, Brasil, noveno Cosme de Lima, Perú y décimo Nuema de Quito, Ecuador.

Tal celebración arrancó en 2013 y desde entonces, cada año, un panel de 300 expertos del sector conforma la Academia Latin America’s 50 Best Restaurants y elige a los galardonados.

En la pasada edición, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, el restaurante Don Julio ocupó el primer puesto de la lista.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959