Nueva ruta turística conecta desde hoy Holguín con Alemania

Una nueva ruta turística conecta desde hoy el Aeropuerto Internacional Frank País García, de la ciudad de Holguín, con Frankfurt del Meno, en Alemania, con el fin de potenciar el flujo de ese mercado emisor hacia el reconocido polo nororiental en Cuba.

Como es tradición con las nuevas operaciones que inician en el destino, Yuset Vargas Ricardo, delegada del ministro de Turismo en el territorio, informó a la ACN que concibieron un programa de actividades para el recibimiento del vuelo, enmarcado en un período clave para la economía y el sector turístico de la región.

La nueva temporada representa un reto significativo que exige una planificación y preparación exhaustivas en diversas áreas, desde la infraestructura hasta los servicios, para asegurar la calidad requerida, una experiencia positiva para los clientes y la sostenibilidad del destino, señaló.

Por su parte, Miguel Andrés Peña Peña, director general del aeródromo holguinero, explicó que la terminal aérea proyecta alcanzar alrededor de 60 operaciones internacionales durante la presente temporada alta de turismo.

A la conexión con Frankfurt se suman nuevos vuelos procedentes de la República Checa, se consolida la operación con Moscú, en Rusia, con una frecuencia cada diez días, y se incrementan los viajes desde Canadá, operados por diversas aerolíneas que sirven a ese mercado.

El aeropuerto se preparó para el inicio de la temporada con labores de mantenimiento, revisión y perfeccionamiento, y la fuerza de trabajo fue capacitada en el manejo de nuevos sistemas para asimilar el flujo de pasajeros y mejorar la atención a los viajeros, agregó Peña Peña.

Vargas Ricardo añadió que, si bien existen desafíos, también hay oportunidades que los trabajadores del sector están listos para aprovechar, con el objetivo de mostrar todo el potencial del destino turístico Holguín y garantizar la mejor calidad de los servicios para continuar elevando los niveles de visitantes al nororiental territorio.

Durante el presente año, el Aeropuerto Internacional Frank País García ha operado con 13 aerolíneas que cubren destinos canadienses y estadounidenses, afluencia que se ha visto incrementada con la reciente llegada de pasajeros de mercados europeos a los balnearios de la provincia.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.