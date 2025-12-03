Será Holguín sede nacional del Día de la Medicina Latinoamericana

La provincia de Holguín es sede hoy de las actividades centrales por el Día de la Medicina Latinoamericana, instituido en honor al eminente científico cubano Carlos Juan Finlay, nacido en igual fecha de 1833 y descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla.

María del Carmen Noris Mariño, especialista de la Dirección General de Salud Pública, precisó a la ACN que entre las actividades sobresale la condecoración a profesionales destacados del sector en el oriente de la isla caribeña.

Señaló que será un espacio propicio para reconocer a instituciones con resultados favorables en la atención integral a los pacientes, en servicios territoriales y hospitalarios.

Cada año, como parte de esta efeméride, se realizan acciones para homenajear a fundadores, propiciar intercambios entre generaciones, visibilizar el quehacer de las ciencias médicas y perfeccionar la formación académica de los nuevos galenos.

Desde el 3 de diciembre de 1933, Cuba celebra esta fecha con el impulso de programas en beneficio de los sectores vulnerables y el mantenimiento de indicadores de salud pública, aun en medio de las limitaciones ocasionadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla caribeña.

Además, se socializan los protocolos de respuesta a emergencias epidemiológicas, el control de enfermedades crónicas no transmisibles y las acciones dirigidas a la reducción de la mortalidad infantil y materna.

