Será Holguín sede nacional del Día de la Medicina Latinoamericana

María del Carmen Noris Mariño, especialista de la Dirección General de Salud Pública, precisó a la ACN que entre las actividades sobresale la condecoración a profesionales destacados del sector en el oriente de la isla caribeña.
Señaló que será un espacio propicio para reconocer a instituciones con resultados favorables en la atención integral a los pacientes, en servicios territoriales y hospitalarios.
Cada año, como parte de esta efeméride, se realizan acciones para homenajear a fundadores, propiciar intercambios entre generaciones, visibilizar el quehacer de las ciencias médicas y perfeccionar la formación académica de los nuevos galenos.
Desde el 3 de diciembre de 1933, Cuba celebra esta fecha con el impulso de programas en beneficio de los sectores vulnerables y el mantenimiento de indicadores de salud pública, aun en medio de las limitaciones ocasionadas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla caribeña.
Además, se socializan los protocolos de respuesta a emergencias epidemiológicas, el control de enfermedades crónicas no transmisibles y las acciones dirigidas a la reducción de la mortalidad infantil y materna.