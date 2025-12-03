España recupera buenas sensaciones del fútbol femenino

Las buenas sensaciones del fútbol llegan con goles, Claudia Pina hizo dos y Vicky López uno, para encumbrar a España en una suerte de nueva etapa que comienza hoy.

Fue en la final a dos partidos de la Nations League frente a Alemania. En la ida, empate sin anotaciones, con muchas oportunidades erradas por la teutonas que presagiaban otra película en Madrid.

“Solo teníamos un objetivo que era ganar, y lo hemos conseguido. ¿Los goles? De los que me gusta chutando de lejos, partidazo de todo el equipo. Es mi primer título con la selección, y me hace mucha ilusión», declaró a la prensa Claudia Pina.

La ausencia de la triple ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, era una baja sensible para las españolas, a las que sumaron Salma Paralluelo y Patri Guijarro, pero aun así, la Roja mostraba una plantilla profunda capaz de conseguir el resultado.

Bonmatí, que se fracturó el peroné tras el entrenamiento del domingo, fue operada ayer y será baja por cinco meses.

Aparte de la noticia desagradable, sus compañeras hicieron el trabajo en la cancha del Estadio Metropolitano.

Nuevo ciclo que arranca con éxito de la entrenadora recién en funciones, Sonia Bermúdez, con un camino por delante hacia la Copa del Mundo de 2027.

“Es un día muy bonito, para disfrutar. No todos los días se gana a una gran selección con este resultado. Mover a toda esta gente que quieren venir a ver su juego, se lo merecen. El equipo es muy ambicioso, tenemos muchas ganas de seguir ganando», comentó Bermúdez.

Un aliciente que llega tras perder en el verano la final de la Eurocopa por penales ante Inglaterra. De todos modos, es el segundo trofeo en Nations League y un título más después de la Copa Mundial de 2023.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959