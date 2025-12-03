El foro de negocios India-Rusia será una de las actividades clave en la venidera visita aquí del presidente Vladimir Putin, la cual está enfocada en el crecimiento de la cooperación económica bilateral, significaron fuentes diplomáticas.

En ese encuentro participarán representantes de alto nivel de ambos países y está dirigida a continuar expandiendo también el intercambio económico-comercial y la colaboración en sectores clave, de acuerdo con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA).

Resaltaron el progreso de los nexos bilaterales impulsados por su asociación estratégica privilegiada, la cual en los últimos años ha experimentado un progreso sustancial.

Se espera el arribo de Putin a India mañana para participar, de conjunto con el primer ministro Narendra Modi, en la 23 Cumbre Anual, mecanismo de diálogo institucionalizado de mayor jerarquía en la asociación estratégica bilateral.

La última reunión se celebró los días 8 y 9 de julio de 2024 con la visita de Modi a Moscú, la cual concluyó con una Declaración Conjunta titulada «India-Rusia: Asociación duradera y en expansión y otra de sus líderes sobre el desarrollo de áreas estratégicas de cooperación económica hasta 2030, además de la firma de nueve memorandos de entendimiento/acuerdos.

En esa ocasión, el jefe de Gobierno indio recibió la más alta condecoración estatal de Rusia, por su destacada contribución a las relaciones entre los dos países.

El principal mecanismo gubernamental para fortalecer el área del comercio es la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Comercial, Económica, Científica y Cultural (IRIGC-TEC), cuya última sesión se efectuó en a fines de agosto último.

Dicha reunión se centró en abordar las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias, eliminar los obstáculos logísticos, promover la conectividad, optimizar los mecanismos de pago, la finalización y ejecución oportuna del Programa de Cooperación Económica hasta 2030. En este encuentro también se analizó la pronta conclusión del Tratado de Libre Comercio entre la India y la Unión Económica Euroasiática, y la interacción regular entre las empresas, con miras a alcanzar el objetivo revisado de 100 mil millones de dólares estadounidenses para 2030.

El comercio bilateral entre India y Rusia alcanzó 68.7 mil millones de dólares en el año fiscal 2024-2025, con un peso dominante de las ventas de Moscú por un valor de 63.8 mil millones de dólares.

Los principales productos de exportación de India incluyen los farmacéuticos, químicos orgánicos e inorgánicos, hierro y acero, y marinos, mientras que los principales productos importados por la nación surasiática incluyen petróleo y productos derivados, aceite vegetal, fertilizantes, carbón de coque, piedras preciosas y metales.

En las inversiones, con un objetivo bilateral de 50 mil millones de dólares, las principales de Rusia en la India se concentran en los sectores del petróleo y el gas, la petroquímica, la banca, los ferrocarriles y el acero, mientras que las indias en territorio eslavo se centran principalmente en los sectores del petróleo y el gas y el farmacéutico.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959