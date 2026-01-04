La cultura cubana en otro año de creatividad e identidad

El segundo semestre de 2025 confirmó la fortaleza y la resistencia del sistema de instituciones del Ministerio de Cultura, con la preservación de tradiciones y eventos sistemáticos, pese a las carencias energéticas que obligaron a repensar cómo llevar el arte y la literatura al pueblo, y seguir validando la convicción de que Cuba es cultura.

Una de las evidencias lo constituyó el necesario Coloquio Internacional Ernest Hemingway, desarrollado del 25 al 28 de junio en localidades vinculadas al Premio Nobel de Literatura como Cojímar y San Francisco de Paula —además del evento teórico en el Museo Nacional de Bellas Artes— que reunió a investigadores nacionales y extranjeros en torno a la obra y la huella del escritor.

Ese evento fortaleció los lazos académicos y reactivó proyectos de investigación conjunta con instituciones culturales de la capital.

Justo el día en que La Habana cerraba el Coloquio Hemingway, dio inicio en Las Tunas la siempre bien recibida Jornada Cucalambeana, que celebró la tradición de la espinela (décima) y la cultura campesina en El Cornito y hasta el 2 de julio, guateques, concursos de décima y homenajes consolidaron la transmisión intergeneracional de saberes y la presencia de la mujer en la tradición oral.

Con el cumpleaños 196 del inspirador del evento, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (1829-1862), los lugareños pudieron disfrutar en la extensa calle citadina que lleva su nombre de diversas actividades como un guateque infantil, el repentismo de reconocidos poetas, así como de música tradicional y campesina.

También se realizó con éxito el Coloquio 24 Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado en la sala del museo provincial Vicente García, en el cual destacó el panel aniversario 70 de la Controversia del Siglo que encabezaron Jesús Orta Ruiz (1922-2005) y Angelito Valiala del museo provincial Vicente Garcíaente (1916-1987).

Del 29 de junio al 7 de julio, el Festival Nacional del Humor Aquelarre llenó salas habaneras con espectáculos y homenajes a figuras emblemáticas del género, una vigencia del género como manifestación cultural de masas y su capacidad para dialogar con la realidad social y las nuevas generaciones.

En esta oportunidad se dio justo valor a la inolvidable Juana Bacallao, a 100 años de su nacimiento.

Fructíferos intercambios culturales, danzas y homenajes a tradiciones africanas y caribeñas, reforzaron la proyección internacional de Santiago de Cuba como epicentro regional y dieron mucha mayor altura y relevancia al Festival del Caribe y su Fiesta del Fuego, que celebró su edición 44 del 3 al 9 de julio en esa urbe oriental.

Varadero acogió el Josone Rumba, Jazz & Son, del 25 al 31 de agosto, con una propuesta musical en el célebre Parque, en el cual actuaron más de 30 artistas encabezados por el popular cantante Issac Delgado, y una programación que combinó tradición y propuestas contemporáneas para deleite de público nacional y extranjero.

Atractivas propuestas para los jóvenes salieron, por su parte, del IV Encuentro Oralitura Habana, del 25 al 28 de septiembre, con repentistas de varias provincias y delegaciones internacionales.

La décima y la improvisación poética se reafirmaron como prácticas vivas y espacios de formación popular; en perfecta armonía con modos de hacer de estos tiempos.

Los espacios del Pabellón Cuba reunieron a invitados de Colombia, Argentina, México, Puerto Rico, Chile y España, así como a 30 artistas cubanos, aunque destacaron también sedes como la sala-teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, la Colina Lenin —en el municipio de Regla— y la Casa de las Américas.

Grata noticia recibió la cultura nacional en octubre, cuando el Festival Internacional de Ballet de La Habana “Alicia Alonso” fue formalmente admitido como miembro de la prestigiosa Red de Festivales de Arte de la Ruta de la Seda.

Viengsay Valdés, directora general del Ballet Nacional de Cuba, recibió el certificado que acredita esa membresía en ceremonia realizada durante la XXIV Feria de Artes Escénicas CSIAF (ChinaSPAF), con sede en el Centro de Artes Escénicas Bocom New Bund 31 de Shanghái.

El cierre del año cultural se concentró en diciembre: el 46.º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano —del 4 al 14 de diciembre— y la XXVII Feria Internacional de Artesanía FIART —del 6 al 21 de diciembre, con la provincia de Matanzas como protagonista.

Ambos eventos entregaron reconocimientos, dinamizaron mercados culturales y mostraron la creatividad nacional pese a las limitaciones materiales.

Muy cierto que las carencias energéticas y el bloqueo económico, comercial y financiero exigieron creatividad organizativa, solidaridad institucional y una más ingente optimización de recursos para garantizar la realización de los eventos; pero más que todo, ayudó a proteger el acervo que distingue el arte y la literatura de la mayor de las Antillas.

Un momento de sumo orgullo llegó el 10 de diciembre, cuando el Instituto Cubano de la Música daba a conocer que declararon a la práctica del Son cubano Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, reconocimiento que honra sus raíces, su proyección universal y el compromiso del pueblo de Martí con la salvaguarda de sus tradiciones.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.