Reunión de emergencia de la ONU será el lunes 5

La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Venezuela se llevará a cabo el lunes 5 de enero, anunció el nuevo representante permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dmitri Polianski. “La reunión está programada por los somalíes para las 10 de […]

La reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Venezuela se llevará a cabo el lunes 5 de enero, anunció el nuevo representante permanente de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Dmitri Polianski.

“La reunión está programada por los somalíes para las 10 de la mañana en Nueva York (18:00 en Moscú) [15:00 GMT] el lunes 5 de enero”, escribió en su canal de Telegram el diplomático, quien anteriormente ocupó el cargo de primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU.

